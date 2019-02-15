Руководители региона поздравили воронежцев с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-15T10:35:06+03:00

В разные годы наши воины с честью несли боевую службу в десятках «горячих точек» планеты

Изменить размер текста: A A

Наиболее крупным и длительным вооруженным конфликтом, где проявилась доблесть, мужество и сила духа советских солдат и офицеров, стала «афганская» война, закончившаяся ровно 30 лет назад.

В далекой горной стране они самоотверженно сражались, давая отпор международному терроризму и наркобизнесу, погибали, спасая своих товарищей и мирных жителей. Благодаря стойкости и героизму, благородству и особой закалке наших ребят понятие «воин-афганец» стало олицетворением лучших ратных качеств.

Воронежцы достойно служили и воевали везде, куда призывала Родина. К сожалению, не все возвратились домой.

Вечная память тем, кто погиб на чужой земле, защищая интересы своего Отечества.

Сегодня наши воины-интернационалисты свято хранят боевое братство, эффективно применяют богатый жизненный опыт в мирных условиях.

Желаем ветеранам и всем жителям области, чтобы эти условия больше никогда не нарушались!

.

ИСТОЧНИК KP.RU