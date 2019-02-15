Плюсовая температура останется в Воронеже на выходные

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-15T09:58:18+03:00

Если температура ночью субботу будет 1-3° мороза, то днем уже 0-2 градуса тепла. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А это значит, что гололед не уйдет с улиц нашего города

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Специалисты Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют теплые выходные. Так, 16 февраля ночью ожидается, который днем, скорее всего, превратится в морось. Ну и, конечно же, нас предупреждают о гололеде. Ветер сильный западный - 8-13 м/с. И если температура ночью субботу будет 1-3° мороза, то днем уже 0-2 градуса тепла.

В воскресенье, 17 февраля, ситуация практически не изменится: те же 1-3° мороза ночью и 0-2 градуса тепла днем. Все выходные в Воронеже будет гулять сильный ветер.

Напомним, что в Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 1302 человека. А на дорогах региона установлен рекорд по числу ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU