Бывший главный архитектор Воронежа снова попросил УДО

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-15T09:27:00+03:00

Это уже третья его попытка выйти на свободу - первое заявление было отозвано, второе отклонил суд. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До этого его прошение уже отклоняли

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Бывший главный архитектор Воронежа Антон Шевелев, приговоренный к трем годам лишения свободы за взятку, подал заявление об условно-досрочном освобождении в Центральный районный суд. Это уже третья его попытка выйти на свободу - первое заявление было отозвано, второе отклонил суд.

По версии следствия, чиновник хотел получить 3,5 миллиона рублей в обмен на утверждение эскизных проектов, сопровождение в подготовке документации и, собственно, получение разрешения на строительство.

Однако если раньше поводом для отказа от УДО служило то, что Антон Шевелев фактически отбыл наказание менее шести месяцев, то теперь необходимые полгода прошли. Плюс год и семь месяцев, которые он провел под домашним арестом.

Напомним, по подозрению в получении крупной взятки Антона Шевелева задержали 24 января 2017 года. А уже 26 января состоялось его увольнение "по собственному желанию".

ИСТОЧНИК KP.RU