Ночью в Воронеже сгорел дотла «Опель Астра»
К счастью, никто из людей не пострадал
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15 февраля примерно в 1:06 в Воронеже, во дворе дома на улице Жукова служился пожар. Местные жители позвонили в дежурную часть и вызвали спасателей тушить иномарку «Опель Астра». Две пожарные машины тут же выехали на место происшествия.
Шестеро спасателей уже в 1:21 полностью потушили пожар. Однако за это время огонь полностью уничтожил немецкий автомобиль. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU