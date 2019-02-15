Ночью в Воронеже сгорел дотла «Опель Астра»

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-15T08:45:09+03:00

К счастью, никто из людей не пострадал

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15 февраля примерно в 1:06 в Воронеже, во дворе дома на улице Жукова служился пожар. Местные жители позвонили в дежурную часть и вызвали спасателей тушить иномарку «Опель Астра». Две пожарные машины тут же выехали на место происшествия.

Шестеро спасателей уже в 1:21 полностью потушили пожар. Однако за это время огонь полностью уничтожил немецкий автомобиль. По оперативной информации пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU