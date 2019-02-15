Под Воронежем появилось огромное ледяное сердце

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-15T07:01:25+03:00

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Ко Дню всех влюбленных под Воронежем появилось сердце изо льда. Светящуюся фигуру в человеческий рост установили на одной из баз отдыха в селе Раздолье Семилукского района. Фото местные жители выложили в одну из популярных групп.

В комментариях жители сразу же нпчали интересоваться тем, где найти скульптуру, ведь из-за теплой погоды сердце может не дожить до выходных. Были и те, кому фигура не пришлась по душе, да и сам праздник некоторые пользователи Сети назвали чужим и глупым.

А как вы считаете, стоит ли отмечать в России День влюбленных?

ИСТОЧНИК KP.RU