Под Воронежем появилось огромное ледяное сердце
Фигуру в человеческий рост оснастили красной подсветкой
Фото: Виктория Камягина.
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Ко Дню всех влюбленных под Воронежем появилось сердце изо льда. Светящуюся фигуру в человеческий рост установили на одной из баз отдыха в селе Раздолье Семилукского района. Фото местные жители выложили в одну из популярных групп.
В комментариях жители сразу же нпчали интересоваться тем, где найти скульптуру, ведь из-за теплой погоды сердце может не дожить до выходных. Были и те, кому фигура не пришлась по душе, да и сам праздник некоторые пользователи Сети назвали чужим и глупым.
А как вы считаете, стоит ли отмечать в России День влюбленных?
ИСТОЧНИК KP.RU