В Воронеже мартышкам устроили романтическое свидание на капоте кабриолета

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-15T06:01:07+03:00

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День всех влюбленных празднуют не только люди. Сотрудники Воронежского зоопарка устроили для самой человекообразной и образцовой объезьяньей семьи романтическое свидание. И проходило оно на копоте красного кабриолета. Моменты особого ужина зеленых макак Максима и Ники специалисты запечатлели на фото. Снимки они опубликовали в группе зоопарка в соцсети в четверг, 14 февраля.

Идея такой «фотосессии» у сотрудников зоопарка возникла случайно. Не так давно они наткнулись на старую детскую машинку, которая уже долгое время пылилась на складе и решили ее вернуть хозяину. Оказалось, что у красного кабриолета есть даже своя история. Раньше самец зеленых мартышек Максим фотографировался на этом автомобиле с посетителями. Когда он вырос, работать с посетителями перестал и создал семью с мартышкой Никой.

- Максим сразу влюбился в Нику, но по неизвестной причине она была очарована другим – самцом яванской макаки. Но после того, как обезьянки создали пару, они сразу поладили. Самец позволяет самке первой выбрать лакомые кусочки из миски с едой и явно ее любит. Кроме того, пара стала родителями уже четыре раза. А вместе они больше пяти лет. Самка тоже проявляет свои чувства к самцу, но в тот момент, когда никого нет. При людях она свою нежность не демонстрирует, - рассказал методист зоопарка Александр Алферов.

Автор фотографий специалист зоопарка Татьяна Вербицкая пояснила, что сначала не удавалось поймать в кадр сразу все семейство, а вот по отдельности они выходили отлично. Тогда пришлось добавить «романтический ужин». И это сработало. Да и обезьяны уже привыкли к необычной «кормушке» и проявляли больше интереса.

Фото: пресс-служба Воронежского зоопарка.

Без подарка в этот день не осталась и одинокая яванская макака Яна. Несмотря на то, что обезьянка уже давно стала вдовой, к ней не угасает интерес со стороны самцов. Яне пришла валентинка от «тайного поклонника», внутри которой было зашифровано послание из овощей и фруктов. Сюрприз ей пришелся по вкусу. А остаток дня она провела в разгадках автора презента.

ИСТОЧНИК KP.RU