2019-02-14T20:16:33+03:00
Авто

"Нива", "Шевроле-Нива" и "БМВ Х5": аналитики назвали десятку продаваемых кроссоверов Воронежа

В списке отмечены "Кашкай", "Тигуан", "Рав 4"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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"Нива" была кроссовером еще до этих ваших "Кашкаев""Нива" была кроссовером еще до этих ваших "Кашкаев"Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Аналитики "Авито Авто" изучили, как менялась цена на кроссоверы в Воронеже. Выяснилось, что средняя стоимость такого автомобиля выросла на 1,1% и составила 635 тысяч рублей. Надо оговориться, что в кроссоверы волей-неволей попадают и "Нива" за 170 тысяч (в среднем), и "Аутлендер" за 770.

В тройке лидеров как раз классическая "Нива", ее более молодая сестра - "Шевроле-Нива", а также "Киа-Спортейж". Последний (как "Кашкай" и "Дастер") вдобавок прибавил темпы продаж. Хуже всего с динамикой продаж у той же "Шевроле-Нивы" - количество сделок снизилось на 15,8%.

Дороже всех в десятке - "БМВ Х5" со средним ценником больше 800 тысяч рублей. Сильней всего просела стоимость у "Кашкая" - на 11,6%. А "Тойота-Рав 4" взяла и подорожала на 8,5%.

"Авито.Авто"

"Авито.Авто"

ИСТОЧНИК KP.RU

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