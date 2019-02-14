Назвали район в Воронеже, где чаще всего пропадают люди

СЕГОДНЯ 19:19 2019-02-14T19:19:46+03:00

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В региональной прокуратуре рассказали, сколько людей в Воронежской области числятся пропавшими без вести. Оказалось, что сейчас ищут 454 людей. Практически столько же пропавших было в 2017 году – 457.

В 2018 году чаще всего исчезали люди в Левобережном (36 человек), Коминтерновском (31), Железнодорожном (28), Советском и Лискинском (по 24), Семилукском и Новоусманском (по 17), Центральном (16) районах.

В прошлом году в полиции зарегистрировали 1634 заявления о пропаже жителей области. 1434 из них быстро удалось найти. В 2017 году число заявлений было больше – 1795. Но и обнаружить удалось больше «потеряшек» - 1584. В 2018 году следователи возбудили 12 уголовных дел по подобным заявлениям (в 2017-м их было 17). Четыре из них прекратили, так как обнаружили трупы без следов насилия. В 2017 году таких трагических случаев было семь.

ИСТОЧНИК KP.RU