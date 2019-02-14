У Воронежа появилась инвестиционная карта
На ней отмечены объекты, куда могли бы вложиться предприниматели
Скриншот с карты
Изменить размер текста:
В Воронеже состоялась презентация инвестиционной карты. В мэрии рассматривают ее как механизм привлечения вложений в те объекты, где они требуются.
На карте отмечены скверы, спортплощадки, полузаброшенные детские лагеря, подземные переходы, киоски, нежилые помещения - иными словами, все точки, которым не помешало бы внимание предпринимателей.
Карта будет пополняться новыми объектами. Вместе с тем, будут исчезать те из них, для которых уже нашлись инвесторы. Познакомиться со списком инвестиционных объектов может каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU