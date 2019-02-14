2019-02-14T19:16:22+03:00
Общество

У Воронежа появилась инвестиционная карта

На ней отмечены объекты, куда могли бы вложиться предприниматели
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Скриншот с картыСкриншот с карты
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В Воронеже состоялась презентация инвестиционной карты. В мэрии рассматривают ее как механизм привлечения вложений в те объекты, где они требуются.

На карте отмечены скверы, спортплощадки, полузаброшенные детские лагеря, подземные переходы, киоски, нежилые помещения - иными словами, все точки, которым не помешало бы внимание предпринимателей.

Карта будет пополняться новыми объектами. Вместе с тем, будут исчезать те из них, для которых уже нашлись инвесторы. Познакомиться со списком инвестиционных объектов может каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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