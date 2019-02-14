2019-02-14T19:02:30+03:00
Общество

В двух детсадах Воронежа малышам не давали хлеба и мяса

Прокуратура возбудила административные дела против заведующих
Юрий КОЗЛОВ
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В рационе дошколят после новогодних каникул не было хлеба и мяса.В рационе дошколят после новогодних каникул не было хлеба и мяса.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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К сотрудникам прокуратуры Железнодорожного района обратились родители малышей из детсадов № 104 и № 128. Они жаловались, что ребятишек плохо кормят.

В детсады нагрянули с проверкой. И выяснили, что после новогодних каникул малышам, действительно, почему-то перестали переставали давать хлеб и мясо. При этом никакими равноценными по составу продуктами ребятишек тоже не кормили.

По результатам проверки прокуратура района возбудили два адмиистративных дела в отношении заведующих детсадов. Они будут отвечать по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Заведующим грозят штрафы от трех до семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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