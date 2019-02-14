В Воронежской области юноша аккуратно вывел деньги с чужой банковской карты
В СУ СКР по Воронежской области рассказали историю кражи, в которой участвовал несовершеннолетний парень.
В декабре прошлого года в Россоши компания устроила небольшую вечеринку. В какой-то момент 31-летняя женщина пожаловалась 17-летнему знакомому, что у нее сел мобильник. Тот предложил помощь: "Давайте вставим вашу сим-карту в мой телефон!" Спустя пару минут парень увидел, что может зайти в чужой мобильный банк. Он не справился с искушением и перевел 12500 рублей с ее банковской карты.
- Утром местная жительница включила свой телефон и получила сообщения о том, что с ее счета похищены денежные средства. Она обратилась в правоохранительные органы, - рассказывают следователи.
Парень в итоге признался в содеянном. Дело о краже передали в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU