2019-02-14T18:07:57+03:00
Происшествия

В Воронежской области юноша аккуратно вывел деньги с чужой банковской карты

Теперь паренька ждет суд
Виктор ПАВЛОВ
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Получив чужие деньги, молодой человек снял их и потратилПолучив чужие деньги, молодой человек снял их и потратилФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В СУ СКР по Воронежской области рассказали историю кражи, в которой участвовал несовершеннолетний парень.

В декабре прошлого года в Россоши компания устроила небольшую вечеринку. В какой-то момент 31-летняя женщина пожаловалась 17-летнему знакомому, что у нее сел мобильник. Тот предложил помощь: "Давайте вставим вашу сим-карту в мой телефон!" Спустя пару минут парень увидел, что может зайти в чужой мобильный банк. Он не справился с искушением и перевел 12500 рублей с ее банковской карты.

- Утром местная жительница включила свой телефон и получила сообщения о том, что с ее счета похищены денежные средства. Она обратилась в правоохранительные органы, - рассказывают следователи.

Парень в итоге признался в содеянном. Дело о краже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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