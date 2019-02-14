Уволенного борисоглебского межрайонного прокурора все же оставили на работе

СЕГОДНЯ 17:56 2019-02-14T18:00:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуре Воронежской области уточнили обстоятельства увольнения Алексея Митрофанова с должности борисоглебского межрайонного прокурора. Оказалось, что он продолжит работать в надзорном ведомстве. Только уже в качестве помощника прокурора, обязанности которого на данный момент исполняет Роман Шопин, ранее работавший заместителем прокурора Новохоперского района.

Алексей Митрофанов, между тем, подал иск в суд. В нем он оспаривает незаконное, н его взгляд, увольнение с должности межрайонного прокурора.

Напомним, Алексея Митрофанова уволили с должности руководителя Борисоглебской межрайонной прокуратуры 10 января. Мотивы этого решения сначала не объясняли. Только недавно прокурор Воронежской области Николай Шишкин заявил, что его коллега из Борисоглебска нарушил режим секретности.

Алексей Митрофанов был назначен Борисоглебским межрайонным прокурором в середине июля 2014 года. А через год, летом 2015-го в школьном лагере в селе Чигорак Борисоглебского района случилась трагедия. 13-летний подросток, отдыхавший там, купался в реке Ворона, и утонул, не доплыв 20 метров до пляжа. Директором школы, организовавшей лагерь, была мать прокурора. В итоге крайним оказался учитель физкультуры. Суд посчитал, что мужчина не уследил за мальчиком, и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения.

Во время расследования дела о гибели ребенка его мать неоднократно посылала жалобы в прокуратуру, ездила на прием в Следственный комитет, добралась до самого главы ведомства Александра Бастрыкина. Женщина пыталась привлечь к ответственности не только учителя физкультуры, но и директора школы, а также ее заместителя. Этого сделать у нее не получилось.

В августе 2017 года развалилось уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении Митрофанова. Генпрокуратура посчитала, что в его действиях нет состава преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU