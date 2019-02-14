В Воронеже прошла презентация инвестиционной карты Воронежа

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-14T17:54:34+03:00

– Инвест-карта – это современная и интерактивная часть нашего инструментария и комплексного подхода к повышению качества взаимодействия власти и бизнеса, улучшения инвестиционного климата

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Инвестиционная карта была разработана по указанию главы Воронежа Вадима Кстенина, ознакомиться с ней можно по ссылке

– Инвест-карта – это современная и интерактивная часть нашего инструментария и комплексного подхода к повышению качества взаимодействия власти и бизнеса, улучшения инвестиционного климата. Когда я ставил задачу ее разработки и наполнения, главным условием было, что она должна стать настоящим рабочим механизмом для привлечения в город инвестиций во все те сферы, в те проекты, где требуется участие предпринимательского сообщества – начиная от эффективного использования муниципальной собственности, заканчивая созданием новых парков и скверов в рамках государственно-частного партнерства и реализацией еще более масштабных планов, – отметил мэр.

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ИСТОЧНИК KP.RU