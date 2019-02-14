2019-02-14T17:51:37+03:00
Общество

"Черкизово" построит в Воронежской области очистные сооружения

Они разместятся рядом с предприятием "ЛИСКо Бройлер"
Виктор ПАВЛОВ
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Председатель правления ПАО «Группа Черкизово» Сергей Михайлов сообщил о грядущем строительстве очистных сооружений ООО «ЛИСКо Бройлер» в Лисках.

На встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым он выразил готовность начать возведение объекта в ближайшее время. Глава региона, в свою очередь, добавил, что облправительство окажет необходимое содействие в данном вопросе.

Стороны также обсуждали перспективы выращивания сои в Воронежской области. Эта культура крайне важна для производства кормов для животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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