2019-02-14T17:43:38+03:00
Происшествия

Осторожно, мошенники: в Воронеже продавали несуществующий грузовик

Женщина предлагала покупателям выйти на закрытую площадку с конфискованными автомобилями
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Житель Воронежа лишился 30 тысяч рублейЖитель Воронежа лишился 30 тысяч рублейФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Если малознакомый человек предлагает вам купить неплохой товар по катастрофически низкой цене, стоит задуматься: все ли в порядке? 48-летний мужчина из Воронежа слишком долго размышлять не стал. А зря.

Однажды он получил сообщение от 44-летней дамы. Та уверяла его, что за небольшое возграждение поможет приобрести конфискованный "КамАЗ". Якобы у женщины есть выход на закрытую торговую площадку. (Позже выяснилось, что она узнала через знакомых, что жертве нужен такой грузовик.)

Дама попросила немного: 30 тысяч рублей. Мужчина быстро перевел эти деньги на ее счет. Как и следовало ожидать, в тот же миг ее телефон навсегда стал недоступен. Наш герой пошел в полицию.

В итоге женщину нашли. Ее будут судить за мошенничество. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют, единственный ли это криминальный эпизод в ее биографии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежцев обманывают гадалки, псевдо-полицейские и лже-предприниматели. Рассказываем, какие схемы чаще всего применяют мошенники. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назвали район в Воронеже, где чаще всего пропадают люди
У Воронежа появилась инвестиционная карта
В двух детсадах Воронежа малышам не давали хлеба и мяса
В Воронеже африканский свадебный мачо сломал плечо, спасая ребенка
В Воронежской области юноша аккуратно вывел деньги с чужой банковской карты
Уволенного борисоглебского межрайонного прокурора все же оставили на работе
В Воронеже прошла презентация инвестиционной карты Воронежа
"Черкизово" построит в Воронежской области очистные сооружения
Пенсионерка из Воронежа «сняла порчу» за 95 тысяч рублей
Урбанист в пух и прах разнес решение о сносе воронежского театра оперы и балета
В прошлом году воронежцам с производственными травмами выделили 717,6 млн рублей
В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 1302 человека
Есть прикурить? На воронежца напали постаревшие гопники
Жителям Калача и еще двух воронежских сел вернули ночное освещение улиц
Внимание, воронежцы: в феврале коммуналку можно оплатить до 28 февраля
Видео: в Воронеже экстремальная танцовщица крутилась на пилоне на верхушке многоэтажки
Жители многоэтажки на проспекте Труда в Воронеже пожаловались чиновникам на бесхозную канализацию
Воронежец на имя вымышленной женщины заказал из Индии наркотические антидепрессанты
Лицо со шрамом: вор с особыми приметами бесплатно оделся в воронежском торговом центре
Под Воронежем гость едва не зарезал хозяйку
На воронежской трассе легковушка «Фиат» угодила под фуру
Стартовала регистрация на оплачиваемые стажировки от Сбербанка- SBERSEASONS
На 9 лет рискует сесть воронежский предприниматель, который дружил с мигрантами
Имущество обанкротившейся воронежской макаронной фабрики продадут за 108 миллионов
Воронежцев приглашают на лыжный марафон
Воронежские чиновники пробежали на лыжах пять километров
Первые, кого начали штрафовать на воронежских платных парковках - инвалиды?