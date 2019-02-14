Осторожно, мошенники: в Воронеже продавали несуществующий грузовик

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-14T17:43:38+03:00

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Если малознакомый человек предлагает вам купить неплохой товар по катастрофически низкой цене, стоит задуматься: все ли в порядке? 48-летний мужчина из Воронежа слишком долго размышлять не стал. А зря.

Однажды он получил сообщение от 44-летней дамы. Та уверяла его, что за небольшое возграждение поможет приобрести конфискованный "КамАЗ". Якобы у женщины есть выход на закрытую торговую площадку. (Позже выяснилось, что она узнала через знакомых, что жертве нужен такой грузовик.)

Дама попросила немного: 30 тысяч рублей. Мужчина быстро перевел эти деньги на ее счет. Как и следовало ожидать, в тот же миг ее телефон навсегда стал недоступен. Наш герой пошел в полицию.

В итоге женщину нашли. Ее будут судить за мошенничество. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы. Сейчас полицейские выясняют, единственный ли это криминальный эпизод в ее биографии.

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ИСТОЧНИК KP.RU