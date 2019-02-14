2019-02-14T17:22:10+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Воронежа «сняла порчу» за 95 тысяч рублей

Полицейские теперь разыскивают мошенников
Олег ИВАНОВ
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К 81-летней жительнице Северного микрорайона на улице Владимира Невского подошли две незнакомки. Они разговорили старушку и убедили, что на ее деньги наложена порча. Но это не беда, ведь женщины способны «исцелить сглаз».

Испугавшись, пенсионерка отправилась в отделение банка и сняла деньги со счета. Сотрудники финансового учреждения несколько раз поинтересовались у старушки, зачем она закрывает расчетные счета, и не случилось ли с ней какой-либо неприятности. Однако женщина заверила работников банка, что все в порядке.

Для очищения пожилая женщина отдала все деньги «чародейкам». Те положили деньги в куклу и, отвернувшись, начали проводить обряд. Через несколько минут, они вернули игрушку старушке, предупредив, что достать деньги можно будет только дома, когда закончится процесс очищения. Придя домой, женщина обнаружила, что все 95 тысяч рублей исчезли. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» - женщин разыскивают.

- Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые граждане, которые в силу доверчивости, поддаются на уловки злоумышленников. Важно не оставаться равнодушными и разъяснять пожилым родителям и близким родственникам, какие схемы чаще всего используют мошенники в своих противоправных целях, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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