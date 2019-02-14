2019-02-14T17:00:31+03:00
Общество

В прошлом году воронежцам с производственными травмами выделили 717,6 млн рублей

Например, были куплены автомобили для 31 человека
Олег ИВАНОВ
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В 2018 году 717,6 млн рублей направило Воронежское отделение Фонда социального страхования на обеспечение граждан, пострадавших на производстве. Всего на учете состоят 7 133 жителей региона, которые в разное время получили производственные травмы или профзаболевания. Из них в прошлом году 131 человеку были назначены выплаты по социальному обеспечению.

Свыше 84 млн рублей в прошлом году было потрачено на санаторно-курортное лечение, которое прошли 1 725 воронежцев. Более 16 млн рублей потрачено приобретение лекарств.

Кроме того, в 2018 году новую машину получил 31 житель Воронежской области. На покупку автомобилей «Lada Granta» региональное отделение Фонда направило 13,4 млн рублей. Также были закуплены кресла-коляски на сумму свыше 700 тыс. рублей.

Гражданам, которым по заключению медико-социальной экспертизы признаны утратившими профессиональную трудоспособность в результате производственной травмы или профзаболевания, также производятся выплаты за счет средств социального страхования. В 2018 году на ежемесячные страховые выплаты Фондом было направлено 589,6 млн рублей, на единовременные страховые выплаты – 15,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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