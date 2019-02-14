2019-02-14T16:45:12+03:00
Общество

В Воронежской области за неделю из-за гололеда пострадали 1302 человека

Еще три человека пострадали от падающих сосулек
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 7 по 13 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратился 3101 человек. Большинство из них – 2027 – в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Из-за гололеда пострадали 1302 жителя региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 14% случаев, - комментируют в облздраве.

Медики также оказали помощь троим пациентам после падений обледенений. К счастью, госпитализация им не понадобилась. Также за отчетный период зарегистрировано пять случаев обморожений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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