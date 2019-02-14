Есть прикурить? На воронежца напали постаревшие гопники

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-14T16:38:45+03:00

А потом они начали расплачиваться в магазинах его банковской картой

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59-летний мужчина пришел в приемное отделение воронежской больницы. "Помогите! Меня избили!". Полицейские выяснили, как было дело.

Мужчина возвращался домой по переулку Здоровья. На часах было примерно 21.00. Тут к нему приблизился некий господин и попросил прикурить. В тот же момент подошел еще один человек и без лишних предисловий начал бить. С собой нападавшие унесли мобильник и портмоне с банковскими картами.

Чуть позже с этих самых карт были оплачены продукты и алкоголь. Так полицейские и вышли на след 33-летнего и 59-летнего мужчин. Оказалось, что их уже судили за похожие преступления. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, за разбой им грозит до десяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU