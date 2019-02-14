Есть прикурить? На воронежца напали постаревшие гопники
59-летний мужчина пришел в приемное отделение воронежской больницы. "Помогите! Меня избили!". Полицейские выяснили, как было дело.
Мужчина возвращался домой по переулку Здоровья. На часах было примерно 21.00. Тут к нему приблизился некий господин и попросил прикурить. В тот же момент подошел еще один человек и без лишних предисловий начал бить. С собой нападавшие унесли мобильник и портмоне с банковскими картами.
Чуть позже с этих самых карт были оплачены продукты и алкоголь. Так полицейские и вышли на след 33-летнего и 59-летнего мужчин. Оказалось, что их уже судили за похожие преступления. Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, за разбой им грозит до десяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU