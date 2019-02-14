2019-02-14T16:18:28+03:00
Общество

Жителям Калача и еще двух воронежских сел вернули ночное освещение улиц

Нарушение закона устранили по решению суда
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта прокуратуры Воронежской областифото с сайта прокуратуры Воронежской области
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Суд удовлетворил иск прокуратуры к администрации Калачеевского района с требованием устранить нарушение закона. Ранее правоохранители обнаружили, что улицы Калача и еще двух населенных пунктов района в период с 23.00 до 6.00 погружаются в кромешную тьму.

- Отсутствие освещения на улицах поселений в ночное время нарушает права граждан, ставя под угрозу их жизнь, здоровье, сохранность имущества, а также влияет на безопасность дорожного движения, - отметили в прокуратуре Воронежской области. - По итогам проверки прокурор обратился в суд, направив три исковых заявления о признании бездействия администраций незаконным и возложении обязанности устранить нарушения законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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