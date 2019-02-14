Внимание, воронежцы: в феврале коммуналку можно оплатить до 28 февраля

СЕГОДНЯ 16:11 2019-02-14T16:16:54+03:00

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В региональном ЕПСС предупредили: в феврале платежки за жилищно-коммунальные услуги придут с опозданием. Причина – изменение системы оплаты вывоза мусора. Квитанции за январь можно оплатить до 28 февраля включительно. Пени начислять не будут. А с марта, как и прежде, нужно будет оплачивать коммуналку до 20-го числа.

Напомним, по решению федеральных властей в стоимость вывоза мусорв вошел 20%-ный НДС негативное воздействие на окружающую среду, которые раньше не начислялись. Кроме того, менялся принцип оплаты – предполагалось брать деньги из расчета не площади квартиры, а количества живущих в ней людей.

Однако губернатор Воронежской области Александр Гусев посчитал, что повышение цен на вывоз мусора слишком сильно отразится на кошельке земляков. И поручил внести изменения в систему оплаты на региональном уровне. В итоге руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Галина Смирнова сообщила, что брать деньги за мусор будут все же исходя из площади квартиры. Будут руководствоваться схемы: количество контейнеров, помноженное на периодичность вывоза и помноженное на тариф на один кубометр. Плату «раскидают» соответственно квадратным метрам жилья. НДС планируют компенсировать региональным операторам из областной казны.

Для жителей многоэтажек платы вырастет на 4-5%, а у кого-то рост составит и 12%. А вот для жителей частного сектора Воронежа плата за вывоз ТКО фиксированная - 100,58 руб. с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU