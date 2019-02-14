Видео: в Воронеже экстремальная танцовщица крутилась на пилоне на верхушке многоэтажки
Высотка у торгового центра на Московском проспекте, где на крыше установлены загадочные площадки – для приема мини-вертолетов что ли? – стала ареной для экстремального трюка. 27-летняя спортсменка Марина Корженевская показала акробатический номер на пилоне на самой верхушки многоэтажки высотой 80 метров. Экстремальный танец сняли на видео.
- Мы много готовились, - рассказал муж спортсменки Богдан Корженевский. – Смонтировали пилон, дублировали каждое крепление, чтобы если одно вышло из строя, другое не подкачало. Танец был на огражденной площадке. Тем не менее Марине психологически было очень сложно – когда крутишься на пилоне, не воспринимаешь, что под тобой еще есть металлическая конструкция. Кажется, что паришь на огромной высоте, и ничто тебя не страхует. К тому же снимали в конце августа, влажность была достаточно сильной, пилон скользкий, но Марина справилась. В ближайшее время планируем выложить еще одно видео. Его снимали в Сочи, там был тоже танец на высоте, но на кольце.
- Дети у вас есть?
- Да, сын недавно родился, сейчас ему исполнился год и четыре месяца. Когда с женой занимаемся экстримом, с ребенком помогают дедушки и бабушки.
- Не пытаются вас отговорить делать рискованные трюки?
- Жена хорошо подготовлена – прыгала на батуте, на пилоне танцует со старших курсов вуза, сейчас, хотя и в декретном отпуске, но держит себя в форме - преподает воздушную акробатику. Мы не делаем совсем уж безбашенные номера, стараемся не переходить разумную грань риска.
Танец воронежской экстремалки на пилоне на верхушке воронежской многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU