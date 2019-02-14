Жители многоэтажки на проспекте Труда в Воронеже пожаловались чиновникам на бесхозную канализацию

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-14T15:30:08+03:00

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Жительница дома №20 по проспекту Труда пришла на прием к руководителю городского управления ЖКХ Дмитрию Соломахе с просьбой решить многолетнюю проблему с бесхозной системой канализации. Чиновник заверил заявительницу, что после обследования сети передадут в собственность муниципалитета и поставят на баланс обслуживающей организации.

Другое обращение – от жительницы дома №55 – касалось капитального ремонта многоэтажки. Здесь требуется восстановить или заменить изношенные коммуникации. Проблему пообещали решить, обратившись в комиссию при областном Департаменте ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU