Воронежец на имя вымышленной женщины заказал из Индии наркотические антидепрессанты

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-14T15:20:01+03:00

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В одном из отделений почты Воронежской области мужчина средних лет пытался получить по трек-номеру посылку из Индии. Забавно, что посылка была адресована женщине. В коробке из Южной Азии был целый набор лекарственных средств - шесть различных наименований таблеток и капсул в блистерах. Правда, воспользоваться этими «снадобьями» воронежцу так и не довелось – его тут же и задержали.

Среди специализированных препаратов сотрудников таможни в первую очередь заинтересовали 100 таблеток «Unidep SR-150». Это лекарственное средство является антидепрессантом и, согласно инструкции, помогает избавиться от табачной зависимости. Вот только в его состав входит производное эфедрона (меткатинона) вещество, которое считается наркотическим. Что, к слову, и подтвердило исследование соответствующего специалиста.

– Мужчина сделал заказ через интернет с домашнего компьютера и намеренно указал в качестве получателя вымышленное лицо женского пола. Он планировал распространять лекарства. Общий объем интернет-покупки – 900 таблеток и капсул препаратов, преимущественно воздействующих на нервную систему человека, - уточнил заместитель начальника Воронежской таможни по правоохранительной деятельности Александр Сарамков.

Возбуждено уголовное дело по 3 части статьи 229.1 УК РФ – «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов…». Теперь контрабандисту светит от десяти до двадцати лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU