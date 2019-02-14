Лицо со шрамом: вор с особыми приметами бесплатно оделся в воронежском торговом центре

СЕГОДНЯ 15:19 2019-02-14T15:19:11+03:00

Мужчину задержали, когда на нем была украденная куртка

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Такой наглости работники торгового центра на Кольцовской еще не видели. Среди бела дня мужчина заглянул в один из магазинов, взял две куртки и ушел!

Стражи порядка посмотрели записи с камер. Мужчина выглядел максимально неприметно: черная шапка, темная куртка, брюки тех же оттенков. Но была и особая примета - шрам на лице.

Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали гражданина в районе автовокзала. На нем была куртка с вещевым магнитным чипом. Вторая украденная вещь была в сумке.

- 51-летний житель сопредельного государства, ранее судимый за причинение тяжкий телесных повреждений, пояснил, что ехал на заработки в Москву, - рассказывают в ГУ МВД по Воронежской области.

Видимо, решил приодеться перед тем, как показаться в столице. За кражу ему грозит до двух лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU