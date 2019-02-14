Под Воронежем гость едва не зарезал хозяйку

СЕГОДНЯ 14:35 2019-02-14T14:35:40+03:00

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В селе Березово Рамонского района дружеское застолье закончилось поножовщиной. 13 февраля 2019 года в 13.30 житель села позвонил в дежурную часть ОМВД и сообщил, что его 32-летняя соседка истекает кровью в результате ножевого ранения грудной клетки и шеи. Прибывшие врачи забрали потерпевшую в больницу, но она успела сообщить полицейским, что на нее напал 29-летний знакомый, ранее судимый за имущественные преступления.

Подозреваемого вскоре задержали на территории села. Он признался в совершении преступления. Мужчина пояснил, что пришел в дом знакомой для совместного распития спиртных напитков. В процессе застолья между ними возникла ссора на бытовой почве. Имевший к хозяйке неприязненное отношение гость схватил со стола нож и дважды ударил им женщину в грудь и шею. После этого оставил потерпевшую и сбежал.

Подозреваемого заключили под стражу до решения суда.

- По данному факту возбудили уголовное дело статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежкой области. - Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU