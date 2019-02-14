2019-02-14T13:48:57+03:00
Происшествия

На воронежской трассе легковушка «Фиат» угодила под фуру

Водителя легкового автомобиля госпитализировали
Виктор ЛЕВШАКОВ
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13 февраля около 12:00 на 15 км автодороги «Воронеж-Тамбов» столкнулись легковой автомобиль «Фиат» и фура «Вольво» с полуприцепом «Кегель».

В Новоусманском районе 31-летний житель Воронежской области за рулем итальянской иномарки столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком, за рулем которого был 53-летний житель Белгородской области.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Фиат» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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