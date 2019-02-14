2019-02-14T15:00:33+03:00
Происшествия

На 9 лет рискует сесть воронежский предприниматель, который дружил с мигрантами

Он выдал пятерым иностранцам фиктивные трудовые договоры
Виктор ПАВЛОВ
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Директора воронежской фирмы подозревают в заключении фиктивных трудовых договоров за незаконное вознаграждение 65 тысяч рублей. Делом занимается управление экономической безопасности и противодействия коррупции воронежской полиции.

По данным правоохранителей, в январе этого года пятеро иностранцев (не французов и не англичан, как мы понимаем) обратились к 44-летнему предпринимателю. Его фирма занималась организацией штукатурных работ.

- Они хотели заключить трудовой договор без последующего исполнения трудовых обязанностей, что дает им право на законных основаниях пребывать на территории Воронежской области, - поясняют в региональном ГУ МВД.

В итоге руководитель согласился, взял с каждого по 13 тысяч рублей и выдал документы. Вскоре мужчину задержали. В СУ СКР по Воронежской области добавляют, что ему грозит крайне серьезная ответственность - до девяти лет заключения. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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