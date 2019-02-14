Имущество обанкротившейся воронежской макаронной фабрики продадут за 108 миллионов

СЕГОДНЯ 13:16 2019-02-14T13:16:16+03:00

Точнее, попытаются продать – если не получится, цену будут снижать

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В рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Продакшен Групп М» арбитражный суд Воронежской области утвердил начальную цену реализации имущества компании – 108,3 млн. рублей.

Эта сумма должна покрыть просроченную ссудную задолженность, которая составляет более 95 миллионов рублей, а также проценты за просроченную задолженность и неустойку.

На продажу пойдет все оборудование несостоявшейся компании: от комплектной автоматической линии по производству длинных макаронных изделий до линии для их упаковки. Под молоток отправятся и транспортабельная котельная, и нежилые здания, и земельные участки.

Если же торги не состоятся, то цену на обанкротившуюся макаронную фабрику будут постепенно снижать. При этом цена отсечения установлена на уровне 69% - это 67,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU