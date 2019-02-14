Имущество обанкротившейся воронежской макаронной фабрики продадут за 108 миллионов
В рамках дела о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Продакшен Групп М» арбитражный суд Воронежской области утвердил начальную цену реализации имущества компании – 108,3 млн. рублей.
Эта сумма должна покрыть просроченную ссудную задолженность, которая составляет более 95 миллионов рублей, а также проценты за просроченную задолженность и неустойку.
На продажу пойдет все оборудование несостоявшейся компании: от комплектной автоматической линии по производству длинных макаронных изделий до линии для их упаковки. Под молоток отправятся и транспортабельная котельная, и нежилые здания, и земельные участки.
Если же торги не состоятся, то цену на обанкротившуюся макаронную фабрику будут постепенно снижать. При этом цена отсечения установлена на уровне 69% - это 67,3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU