2019-02-14T13:38:29+03:00
Спорт

Воронежцев приглашают на лыжный марафон

Он пройдет в спорткомплексе «Олимпик» 17 февраля
Юрий КОЗЛОВ
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Вслед за "Лыжней России" в Воронеже по традиции пройдет еще и марафон.Вслед за "Лыжней России" в Воронеже по традиции пройдет еще и марафон.Фото: Роман ЗЛОБИН
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В воскресенье, 17 февраля, на лыжных трассах спорткомплекса «Олимпик» Московский проспект, 150 пройдет XXXVI лыжный марафон памяти Юрия Лопатина. Назван он в честь основателя лыжной секции завода Коминтерна. На марафон уже заявились 450 спортсменов из 20 регионов России.

Гонки стартуют в 11.00. Мужчины будут бежать на 50 километров, женщины – на 38. Есть и более короткая дистанция – 12,5 километров. В этой гонке будут участвовать и мужчины, и женщины.

Можно и просто прийти и посмотреть на гонки, а кроме того поднять себе настроение участием в развлекательной программе и розыгрыше ценных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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