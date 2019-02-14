Воронежцев приглашают на лыжный марафон

СЕГОДНЯ 13:06 2019-02-14T13:38:29+03:00

Вслед за "Лыжней России" в Воронеже по традиции пройдет еще и марафон. Фото: Роман ЗЛОБИН

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В воскресенье, 17 февраля, на лыжных трассах спорткомплекса «Олимпик» Московский проспект, 150 пройдет XXXVI лыжный марафон памяти Юрия Лопатина. Назван он в честь основателя лыжной секции завода Коминтерна. На марафон уже заявились 450 спортсменов из 20 регионов России.

Гонки стартуют в 11.00. Мужчины будут бежать на 50 километров, женщины – на 38. Есть и более короткая дистанция – 12,5 километров. В этой гонке будут участвовать и мужчины, и женщины.

Можно и просто прийти и посмотреть на гонки, а кроме того поднять себе настроение участием в развлекательной программе и розыгрыше ценных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU