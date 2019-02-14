2019-02-14T12:55:46+03:00
Общество

Воронежские чиновники пробежали на лыжах пять километров

В городе проходит Спартакиада комплекса ГТО среди государственных и муниципальных служащих
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Сотрудники управы Ленинского района приняли участие в лыжном этапе III Спартакиады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муниципальных служащих. Чиновники во главе с руководителем управы и капитаном команды Сергеем Корчевниковым пробежали на лыжах 2, 3 и 5 километров, показав высокие результаты.

«Золотые» оценки получили спортсмены и на тренировках второго этапа – стрельбы в электронном тире на базе стадиона «Чайка». Чиновников ждут еще испытания в плавании, кроссе и других видах спорта.

Надо сказать, что по итогам трех прошлых соревнований команда управы Ленинского района стала победителем в общекомандном зачете среди подразделений мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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