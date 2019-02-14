2019-02-14T13:07:13+03:00
Авто

Первые, кого начали штрафовать на воронежских платных парковках - инвалиды?

Автомобилист, не оформивший бесплатное парковочное разрешение, получил "письмо счастья"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Хочешь стоять бесплатно? Сначала нужно оформить парковочное разрешениеХочешь стоять бесплатно? Сначала нужно оформить парковочное разрешениеФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Штрафы за неоплату парковки в Воронеже - странная вещь. Вроде бы они есть, но никто их не видел. По крайней мере, до недавнего времени.

В общественной организации "Город и транспорт" рассказали:

- Мы получили сообщения о том, что первые штрафы за неоплату платных парковок пришли незадачливым автомобилистам. Проверка этой информации займет пару дней, но мы не рекомендуем вам пользоваться платными парковочными местами без оплаты. Возможно, система заработала.

Что говорят официальные источники? Несколько дней назад вице-мэр Сергей Петрин сообщил, что по двадцать дел о нарушениях правил платной парковки находятся на рассмотрении административных комиссий Ленинского и Центрального районов. Осенью мэрия рассказывала еще о нескольких делах. Бросается в глаза, что число штрафов несоизмеримо с реальным числом нарушений. На это в мэрии отвечают: "Сейчас все механизмы обкатываются, ситуация находится в правовом русле..."

Между тем, СМИ "Новости Воронежа" показало фотографии одного из первых штрафов. Нарушителем признали водителя-инвалида, который остановился на специальном месте для инвалидов. У автомобилиста был соответствующий знак на стекле. Однако он заранее не оформил парковочное разрешение. По всей видимости, штраф удастся обжаловать, однако затраты времени и энергии не компенсирует никто.

Напомним, штраф за нарушение правил платной парковки в Воронеже составляет 1500 рублей.

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Празднуем! Платное время на воронежских парковках сократили на час.

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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