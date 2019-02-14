2019-02-14T12:30:23+03:00
Общество

В Воронежской области на двое суток арестовали водителя за тонировку автомобиля

Хотя этого мужчину предупреждали о том, что он нарушает закон
Олег ИВАНОВ
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Инспекторы в Калачеевском районе остановили автомобиль с тонированными стеклами. Да так, что внутри ничего не было видно. Соответственно это нарушает требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

- Согласно регламенту, светопропускание стекол должно составлять не менее 70%. Не разрешается применять стекла, покрытие которых создает зеркальный эффект, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области

Водителю дали время, чтобы снять тонировку, однако он не прислушался к требованиям сотрудников ДПС и ничего не стал делать. И что же? Его снова остановили инспекторы.

За повторное нарушение грозит, между прочим, административный арест до пятнадцати суток. Однако в этот раз Калачеевский районный суд ограничился лишь двумя днями.

По словам сотрудников ГИБДД, это первый случай на территории района, когда за такой проступок суд решил изолировать человека от общества.

Хотя с начала года на территории Калачеевского района за нарушение правил тонировки автомобильных стекол к административной ответственности были привлечены 18 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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