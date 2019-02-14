Из-за гололеда в Воронежской области установлен рекорд по числу ДТП

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-14T11:59:02+03:00

Больше всего машин побилось в областном центре Фото: из архива «КП»

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Минувшие сутки принесли рекордное с начала 2019 года количество ДТП, зарегистрированных на дорогах региона – 200. Большинство из них произошло в Воронеже – 105. В десяти авариях ранения получили 13 человек.

Причиной такого количества аварий стали погодные условия. Ночью и днем 13 февраля на регион обрушился циклон с дождем, снегом и даже ледяным дождем. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции просили горожан воздержаться от поездок на личном транспорте. Однако лишь немногие откликнулись на этот призыв.

ИСТОЧНИК KP.RU