2019-02-14T11:59:02+03:00
Происшествия

Из-за гололеда в Воронежской области установлен рекорд по числу ДТП

На дорогах региона за сутки зарегистрировали 200 аварий
Елена ФЕДЯШЕВА
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Больше всего машин побилось в областном центреБольше всего машин побилось в областном центреФото: из архива «КП»
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Минувшие сутки принесли рекордное с начала 2019 года количество ДТП, зарегистрированных на дорогах региона – 200. Большинство из них произошло в Воронеже – 105. В десяти авариях ранения получили 13 человек.

Причиной такого количества аварий стали погодные условия. Ночью и днем 13 февраля на регион обрушился циклон с дождем, снегом и даже ледяным дождем. В связи с этим сотрудники госавтоинспекции просили горожан воздержаться от поездок на личном транспорте. Однако лишь немногие откликнулись на этот призыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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