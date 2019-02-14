2019-02-14T11:41:51+03:00
Общество

Свадебного бума нет: в Воронеже 14 февраля поженятся 20 пар

А всего по области 47
Юрий КОЗЛОВ
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В зимней свадьбе есть своя романтика.В зимней свадьбе есть своя романтика.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ажиотаж вокруг свадеб в Валентинов день в Воронежской области идет на спад. В четверг, 14 февраля, в регионе поженятся 47 пар, в прошлом году молодоженов было 100. В Воронеже оформят свои отношения 20 пар. В 2018 году их было 50.

- В прошлом году регистрации были во всех наших отделах во всех районах города, - рассказали в пресс-службе управления ЗАГС по Воронежской области. – А в 2019-м все 20 пар поженятся в Центральном дворце бракосочетания. В 2018-м 14 февраля приходился на среду, тоже будний день, да еще и середина недели. Видимо, ажиотаж, связанный с новым праздником влюбленных, постепенно затихает. К тому же у нас есть отечественный праздник Петра и Февронии 8 июля. Тогда природа расцветет, и вариантов отметить торжественную дату на свежем воздухе буде гораздо больше.

Кстати, влюбленным жителям Семилук 14 февраля сделали подарок: открыли после ремонта отдел ЗАГС. Теперь он располагается в здании районного Дома культуры в парке на берегу Дона. В день открытия прошла одна церемония бракосочетания, специально для молодоженов подготовили веселую викторину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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