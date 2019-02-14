2019-02-14T11:33:17+03:00
Общество

Больше половины воронежцев не отмечают День всех влюбленных

Горожане считают его чужеродным
Елена ФЕДЯШЕВА
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Чаще всего на праздник всех влюбленных дарят цветыЧаще всего на праздник всех влюбленных дарят цветыФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Накануне 14 февраля «Авито» провел опрос с участием более 3000 россиян. Респондентов спрашивали об их отношении к празднику всех влюбленных. Выяснилось, что больше половины опрошенных воронежцев (56%) в принципе не планируют отмечать этот праздник, считая его чуждым российским традициям или продуктом маркетологов.

Оставшиеся 44 процента воронежских респондентов, в основном, собираются отметить праздник в домашней обстановке. Три четверти из них на покупки своим возлюбленным готовы выделить не более трех тысяч рублей. Самым распространенным подарком мужчины назвали цветы.

Среди собственных вариантов ответа на вопрос о Дне всех влюбленных популярным оказалось мнение, что 14 февраля – это праздник для представителей сексуальных меньшинств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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