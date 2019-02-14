В Воронеже из-за пожара на газовой заправке пострадал человек
ЧП случилось на улице Чебышева
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В половине десятого утра в четверг, 14 февраля, на пульт дежурного службы спасения поступило сообщение о пожаре на газовой автозаправочной станции, расположенной на улице Чебышева. Огонь возник на газовом оборудовании. На место ЧП срочно отправились четыре пожарные части в составе 14 человек и четыре единицы техники.
К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар удалось в считанные минуты и не допустить его распространения. По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU