В Воронежской области через 12 лет поймали похитителя велосипеда

СЕГОДНЯ 09:40 2019-02-14T09:53:19+03:00

На этот раз подозреваемого заключили под стражу Фото: из архива «КП»

Все это время подозреваемый скрывался от правосудия у родственников

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Больше 12 лет прятался от полиции, постоянно меняя место жительства, 44-летний житель Воронежской области, в 2005 году укравший из частного дома в селе Приваловка Верхнехавского района велосипед. Тогда подозреваемого быстро вычислили и задержали. Но в назначенный день он не явился в суд, а просто исчез. В марте 2006 года мужчину объявили в розыск.

А на днях оперуполномоченный ОМВД России по Верхнехавскому району заметил в автомобиле ЗАЗ похожего мужчину. Полицейский задержал подозреваемого и доставил его в отдел, где личность предполагаемого вора подтвердилась.

На этот раз стражи порядка не стали надеяться на сознательность подозреваемого и заключили его под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU