2019-02-14T09:16:13+03:00
Звезды

В Воронеже Татьяна Васильева рассказала, что со здоровьем Федора Добронравова

На гастролях в начале февраля зрители не дождались артиста
Татьяна Иванова
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Татьяна Васильева в Воронеже.Татьяна Васильева в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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13 февраля в Воронеже со спектаклем "Суп из канарейки" побывала Татьяна Васильева. "Комсомолка" расспросила актрису о творчестве, личной жизни, а также о здоровье ее партнера по спектаклю "Ловушка для мужа" Федора Добронравова. В начале февраля на гастролях в Рязани артист не вышел на сцену, его срочно заменили другим артистом. Воронежцы очень переживают за Добронравова, который свои студенческий годы провел в нашем городе, работал в Молодежном театре, постоянно ездит сюда на гастроли и дружит со многими.

- Татьяна Григорьевна, что случилось с Федором Добронравовым в Рязани? Вокруг его болезни столько слухов ходит...

- Он сейчас себя чувствует очень хорошо, прекрасно выглядит, - рассказала актриса. - У него в прошлом году где-то на гастролях случился один инсульт за другим. Он попал в больницу. У него было бешеное, запредельное давление. Сразу сделали операцию. Все прошло благополучно. Он полежал там. Довольно быстро пришел в себя. Через месяц уже работал. Но как у всех мужчин в нем поселился страх. У него начало подниматься давление - и он перепугался. Почему умер Евстигнеев? Ему врачи расписали в красках про болезнь, он умер от страха… И Федор, ощутив это давление, стал пунцово-красным, врачи ему говорят, мол, ничего страшного, примите таблетку. Он принимает, оно не снижается. Мы ему говорим: поезжай в Москву. Когда он пришел в больницу - у него давление 120 на 80. Это была паника...

Читайте полное интервью с Татьяной Васильевой: «Участвовала в шоу «Секрет на миллион», чтобы заработать!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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