Жители засыпанного шелухой воронежского райцентра оставили послание на снегу директору маслозавода

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-14T07:31:18+03:00

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В городе Лиски Воронежской области 12 февраля произошел очередной выброс сажи и семечек с маслоэкстракционного завода. Отчаявшиеся горожане вышли на улицы райцентра и оставили директору предприятия Александру Рябову послание: «Рябов, не ряби». Чуть ниже расположились крупные четыре буквы - «сажа». Надпись лискинцы сделали с помощью черной краски на снегу, который из-за выбросов из белого превратился в серый. Об этом сообщили активисты «Гражданского патруля» в среду, 13 февраля.

- Только в общественную организацию защиты прав потребителей «Гражданский патруль» с 22 декабря поступило уже пять сообщений о сильных выбросах. О каждом инциденте сообщено в надзорные органы, но ни по одному из них обстоятельного ответ до сих пор не получен, - рассказал представитель «Гражданского патруля» в Лисках Максим Ирхин.

В середине января ситуацию прокомментировал и глава Лискинского района Игорь Кирнос. Он также поддержал подозрения горожан, заявив, что проблема с выбросами ему хорошо знакома и им будут поставлены соответствующие вопросы перед собственником завода «Юг Руси», который находится в Ростове-на-Дону.

Правозащитники ставят под сомнение работу воронежских надзорных органов, которые знают об экологической ситуации, но не предпринимают никаких мер. Поэтому общественники готовят жалобу в межрайонную природоохранную прокуратуру Воронежской области. До этого жалобы отправляли в департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области, а также управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Напомним, о странных осадках с горелой шелухой с завода заговорили еще 22 декабря 2018 года. Информацию обеспокоенные горожане отправили в «Гражданский патруль». Затем история повторилась 15 января 2019 года. Только тогда на город обрушился еще и пепел. Еще один случай произошел 23 января в той части, где жгут лузгу от семечек и, видимо, экономят на фильтрах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/691746" frameborder="0"></iframe> Рябов, не ряби. Лиски. Воронежская область..Видео из группы «Гражданский патруль - Воронеж»: https://vk.com/vrn_patrol

ИСТОЧНИК KP.RU