2019-02-14T06:01:47+03:00
Общество

В Воронеже маршрутчик протащил девушку по асфальту, зажав ногу дверью

Теперь мама пострадавшей ищет очевидцев происшествия
Юлия ДИДЕНКО
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Жительница Воронежа Юлия ищет свидетелей происшествия, которое произошло с ее дочерью Екатериной 12 февраля. Около шести часов вечера возле остановки «Школа» в Малышево девушка не успела выйти из автобуса №113кш - водитель закрыл двери, а нога Екатерины осталась внутри.

- Дочь упала, и ее проволокло по асфальту, грязи и лужам вниз головой около двух метров. Слава Богу, пассажиры услышали крики и сообщили водителю. Автобус остановился, открылись двери, какой-то мужчина помог моей дочке встать и обуться, за что ему огромное спасибо. А водитель даже не поинтересовался ее состоянием, закрыл двери и уехал, - рассказала Юлия.

Деаушка вместе с мамой обратилась в медучреждение, зафиксировала травмы и отправилась в ГАИ. Вот только водитель автобуса начал все отрицать. По его словам, ушибы она получила не в маршрутке, а во время падения на льду. Теперь делом займется полиция. А местные жительницы отчаянно пытаются найти очевидцев происшествия. Всех, кто в тот момент находился в траспорте или рядом с ним, Юлия и Екатерина просят связаться с ними в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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