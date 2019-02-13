2019-02-13T21:47:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина схватила биту и разнесла машину любовницы мужа

А началось все тогда, когда женщина взяла телефон супруга
Виктор ПАВЛОВ
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Дамы поссорились из-за принцаДамы поссорились из-за принцаФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Иногда любовь приобретает самые неожиданные формы. Яркий пример - случай из Семилукского района Воронежской области, который на днях добрался до суда.

Прошлым летом 31-летняя женщина отдыхала на даче вместе с мужем. Супруг отлучился, оставив телефон на столе. Как раз в этот момент ему позвонила любовница...

Само собой, жена взяла трубку и быстро поняла, с кем имеет дело. Соперница, впрочем, и не скрывала, что проводит время с ее мужчиной. Женщины договорились встретиться и выяснить, кому в итоге достанется прекрасный принц. Законная супруга взяла с собой бейсбольную биту.

Конечно, мирного разговора не получилось. Вышла жуткая картина: жена с битой наперевес бросилась накинулась на машину любовницы мужа и просто разнесла ее. Повсюду летели стекла, на кузове оставалось все меньше целых деталей...

Как сообщают в Семилукском районном суде, хозяйка автомобиля не стерпела такую обиду и обратилась в полицию. Ущерб оценили довольно скромно - 25 тысяч рублей. В итоге суд признал жену виновной в умышленном повреждении чужого имущества. Помимо компенсации ее ждет штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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