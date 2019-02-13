2019-02-13T21:27:08+03:00
Общество

Воронежца лишили "Мерседеса" за долги по налогам

Приставы арестовали элитное купе
Виктор ПАВЛОВ
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Сам того не ожидая, мужчина привел пристава прямо к машине. Фото: УФССП по Воронежской областиСам того не ожидая, мужчина привел пристава прямо к машине. Фото: УФССП по Воронежской области
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Житель Воронежа долгое время не оплачивал налоги. Накопилась внушительная сумма - более полумиллиона рублей. Мужчине начали позванивать судебные приставы. Но должник плохо понимал слова: пришлось переходить к действиям.

Приставы выяснили, что у должника есть неплохой автомобиль - купе "Мерседес CL". Стоимость машины оценили примерно в миллион рублей.

Мужчину вызвали на прием в отдел судебных приставов, где он в очередной раз ответил: "Денег нет, платить долги нечем". Тогда у него спросили: "А как же машина?" Наш герой смутился и ответил, что она находится на ремонте в другом регионе. Но после беседы судебный пристав проследовал за мужчиной на парковкуи и увидел тот самый "Мерседес".

Машину арестовали и передали на ответственное хранение уполномоченной организации. Как говорят в УФССП по Воронежской области, сейчас готовятся документы для передачи арестованного имущества на оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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