2019-02-13T20:26:52+03:00
Общество

В Воронеже пропал мужчина в шапке с надписью «Зенит»

От него нет никаких вестей уже несколько дней
Олег ИВАНОВ
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Посмотрите, быть может, вы видели этого мужчинуПосмотрите, быть может, вы видели этого мужчину
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» просят воронежцев помочь найти Науменко Дениса Александровича. С 8 февраля местонахождение этого 26-летнего воронежца неизвестно.

Его рост – 170 сантиметров. Среднее телосложение. Волосы светло-русые, а глаза серые. В день исчезновения Денис Науменко был одет в коричневую куртку, черные брюки и синюю шапку с надписью «Зенит».

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении этого мужчины, позвоните по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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