Стал известен предварительный состав наблюдательного совета воронежской ОЭЗ

13 Февр. 19:44 2019-02-13T19:44:44+03:00

Изменить размер текста: A A

О том, что в Воронежской области будут сформированы координационные органы управления ОЭЗ – наблюдательный и экспертный советы, было сказано 17 января на совещании по вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр». Напомним, особая экономическая зона (ОЭЗ) возле индустриального парка «Масловский» должна появиться уже в начале 2019 года.

Похоже губернатор Александр Гусев определился с составом наблюдательного совета. Соответствующий проект указа был опубликовали на сайте правительства региона 13 февраля. Возглавит совет сам глава региона. Помимо него в данный координационный орган войдут 16 человек.

В их числе два заместителя председателя – а именно вице-губернатор Виталий Шабалатов и глава департамента экономразвития Анатолий Букреев. Пост ответственного секретаря займет гендиректор АО «Воронежская индустриальная корпорация» Дмитрий Андреев.

Также в состав совета войдут представители Минэкономразвития, руководители региональных департаментов, президент областной Торгово-промышленной палаты Юрий Гончаров, и. о. начальника Воронежской таможни Геннадий Толочко, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Облдумы Александр Вериковский.

Теперь проект документа должен пройти процедуру антикоррупционной экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU