В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице
К счастью, он жив
К счастью, пенсионера удалось найти живым
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Напомним, 13 февраля волонтеры сразу двух отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт» начали поиски Серебрякова Василия Карповича. 81-летний пенсионер вышел из дома №50 на улице 25 января еще 12 февраля, да так и не вернулся. Ситуация осложнялась тем, что у пожилого человека проблемы со слухом: если правое ухо немного слышит, то левое и вовсе практически не работает.
К счастью, Василия Карповича удалось найти в первый же день поисков – он жив. Однако 81-летний пенсионер оказался в больнице. К счастью, у него оказалась с собой барсетка с документами.
ИСТОЧНИК KP.RU