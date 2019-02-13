В Воронеже пропавшего слабослышащего дедушку нашли в больнице

13 Февр. 18:52 2019-02-13T18:53:08+03:00

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Напомним, 13 февраля волонтеры сразу двух отрядов «Черноземье» и «Лиза Алерт» начали поиски Серебрякова Василия Карповича. 81-летний пенсионер вышел из дома №50 на улице 25 января еще 12 февраля, да так и не вернулся. Ситуация осложнялась тем, что у пожилого человека проблемы со слухом: если правое ухо немного слышит, то левое и вовсе практически не работает.

К счастью, Василия Карповича удалось найти в первый же день поисков – он жив. Однако 81-летний пенсионер оказался в больнице. К счастью, у него оказалась с собой барсетка с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU