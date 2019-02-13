Воронежцы могут посмотреть на гонки ездовых собак
Соревнования с участием братьев наших меньших пройдут в спорткомплексе «Олимпик»
Полюбоваться на гонки ездовых собак можно будет 23 февраля.Фото: cspsk-vrn.ru
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23 февраля в спорткомплексе «Олимпик» пройдет чемпионат и первенство Воронежской области по снежным дисциплинам ездового спорта «Зимняя звезда Черноземья – 2019».
Спортсмены будут соревноваться в скиджоринге (1-2 собаки), спринтерских гонках в упряжках (2-4-6 собак). Они пройдут на дистанциях от 4,3 до 7,4 километров. Организаторы обещают гонки на ездовых собаках, снежную горку для детей, катание на квадроциклах, полевую кухню. Открытие соревнований состоится в 12.30, гонки стартуют в 13.00.
Подробнее о соревнованиях можно узнать на странице «Вконтакте»
ИСТОЧНИК KP.RU