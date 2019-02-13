Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет

13 Февр. 18:35 2019-02-13T18:35:59+03:00

Сам мужчина вину не признавал

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52-летнего жителя Новохоперского района признали виновным в «изнасиловании несовершеннолетней». Следствием установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в частном доме в местном селе изнасиловал девочку-подростка.

Руководитель Новохоперского следственного отдела регионального СУ СК России Дмитрий Колякин пояснил, что на предварительном следствии местный житель вину в изнасиловании девочки не признал.

Однако вина мужчины также подтверждалась показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела.

- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год, - комментируют следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU