Жителя Воронежской области, изнасиловавшего школьницу, отправили за решетку на 8 лет
52-летнего жителя Новохоперского района признали виновным в «изнасиловании несовершеннолетней». Следствием установлено, что в сентябре 2018 года мужчина в частном доме в местном селе изнасиловал девочку-подростка.
Руководитель Новохоперского следственного отдела регионального СУ СК России Дмитрий Колякин пояснил, что на предварительном следствии местный житель вину в изнасиловании девочки не признал.
Однако вина мужчины также подтверждалась показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, а также иными материалами уголовного дела.
- Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 1 год, - комментируют следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU