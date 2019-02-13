2019-02-13T18:25:48+03:00
Спорт

Воронежские прыгуны в воду завоевали четыре медали на Кубке России

Две из них на счету Елены Черных
Юрий КОЗЛОВ
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Воронежские спортсмены достойно выступили на Кубке России по прыжкам в воду, Соревнования проходили во Дворце водных видов спорта в Саранске. В стартах приняли участвовали сильнейшие прыгуны от 13 лет и старше, имеющие разряд не ниже кандидата в мастера спорта.

- Елена Черных в прыжках с трехметрового трамплина заняла второе место, уступив золото Татьяне Степановой из Московской области, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - В командном миксте в паре с оренбургским спортсменом Егором Лапиным Елена завоевала бронзу. В синхронных прыжках Игорь Внуков и Герман Строев также стали третьими. Победителями стали москвичи Виктор Минибаев и Александр Бондарь.

- Это первый старт сезона, бассейн по координации был достаточно сложным для ребят, и техническая программа добавила свои нюансы, так что спортсмены выложились на полную. Есть над чем поработать личным тренерам. Следующий старт ожидается 25 февраля в Тольятти, где пройдут всероссийские соревнования, - рассказала главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по прыжкам в воду Елена Загребельная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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