В Воронеже обустроят улицу, где рухнула труба котельной

13 Февр. 18:04 2019-02-13T18:04:34+03:00

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На совещании, которое проводил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин, обсуждали реализацию проектов по благоустройству улицы Еремеева и переулка Комбикормовый.

К благоустройству решили привлечь всех без исключения предпринимателей, у которых есть офисы на этой улице и переулке. Ответственным за взаимодействие и координацию работ назначили начальника экономического отдела Константин Петров. Ему поручили встретиться с руководителями организаций по вопросу участия в муниципально-частном партнерстве, а также подготовить проектно-сметную документацию.

Напомним, утром 31 января на улице Еремеева рухнула дымовая труба котельной, получили травмы две женщины. В ближайших домах из-за ЧП долго не была тепла, батареи вновь потеплели только в 4.00 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU